Госдеп США объяснил объявленное Россией перемирие перегруппировкой войск

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Россия может использовать рождественское перемирие для перегруппировки войск.

По его мнению, это необходимо российским военным для последующей усиленной атаки.

Прайс отметил, что в США обеспокоены возможностью использования Россией данной ситуации в своих целях.

Ранее он заявил, что России следует отказаться от своих новых территорий и начать переговоры с Украиной.