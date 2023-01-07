Госдеп США объяснил объявленное Россией перемирие перегруппировкой войск

APS
2023-01-07 01:38

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Россия может использовать рождественское перемирие для перегруппировки войск.

По его мнению, это необходимо российским военным для последующей усиленной атаки. 

Прайс отметил, что в США обеспокоены возможностью использования Россией данной ситуации в своих целях.

Ранее он заявил, что России следует отказаться от своих новых территорий и начать переговоры с Украиной.

Опубликовано: Светлана Репина







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