Госдеп США объяснил объявленное Россией перемирие перегруппировкой войск
2023-01-07 01:38
Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Россия может использовать рождественское перемирие для перегруппировки войск.
По его мнению, это необходимо российским военным для последующей усиленной атаки.
Прайс отметил, что в США обеспокоены возможностью использования Россией данной ситуации в своих целях.
Ранее он заявил, что России следует отказаться от своих новых территорий и начать переговоры с Украиной.
Опубликовано: Светлана Репина