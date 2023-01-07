Pink: задержан мужчина, который стрелял в сербов во время празднования Рождества в Косово
2023-01-07 01:55
Телеканал Pink сообщил о задержании человека, который покушался на сербов на юге Косово во время празднования Рождественского сочельника.
По информации журналистов, это 33-летний мужчина, которого сейчас допрашивают представители правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что албанец стрелял из автомата в сербов, которые праздновали Рождество в Косово.
Он открыл огонь по людям из окна движущегося автомобиля. В результате обстрела госпитализированы два человека.
Опубликовано: Светлана Репина