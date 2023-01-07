В США заявили об особой роли Индии в урегулировании украинского конфликта

Глава Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Индия может сыграть особую роль в урегулировании украинского конфликта.

Он отметил, что США тесно взаимодействуют с Индией по поводу привлечения России к ответственности и навязывания ей дополнительных издержек.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил о том, что премьер-министр Индии Нарендра Моди может посодействовать урегулированию конфликта.

Между тем советник офиса президента Украины Михаил Подоляк видит в роли посредника в переговорах с Россией премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.