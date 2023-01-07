Шестилетний школьник в США расстрелял свою учительницу прямо на уроке

По данным полиции, шестилетний мальчик был арестован в пятницу, 6 января, в США после того, как выстрелил в свою учительницу начальной школы в классе, серьезно ранив ее.

Трагедия, которая произошла в начальной школе Richneck в Ньюпорт-Ньюсе, штат Вирджиния, почти в 300 км к югу от Вашингтона, не привела к другим жертвам.

«Шестилетний ребенок, в настоящее время находится под стражей», — заявил журналистам начальник местной полиции Стив Дрю.

«Это не случайный выстрел», — добавил он.

По его словам, жертва — молодая женщина тридцати лет, и ее жизнь в опасности.

«Я в шоке и деморализован», — сказал директор школы Ньюпорт-Ньюс Джордж Паркер: «Нам нужна поддержка нашего сообщества, чтобы у детей не было доступа к оружию».

Президент США Джо Байден уже не первый месяц тщетно пытается скорректировать закон об оружии, исключив свободную продажу автоматического стрелкового оружия.