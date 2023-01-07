Регулятор в США одобрил лекарство от болезни Альцгеймера

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в ускоренном порядке одобрило препарат на основе антител, предназначенный для замедления прогрессирования болезни Альцгеймера.

За несколько недель до этого решения в США возникла полемика об эффективности лечения антителом леканемабом, поскольку серия испытаний показала побочные эффекты, такие как отек мозга и кровоизлияние в мозг.

Препарат под названием Лекемби (Leqembi), разработан американской компанией Biogen совместно с японской фармацевтической компанией Eisai. Он прошел серию испытаний с участием 856 пациентов с болезнью Альцгеймера, сообщает FDA.

Те, кто лечился Лекемби, достигли лучших результатов, чем группа, принимавшая плацебо.

Компании подчеркивают в описании препарата, что он подходит только для легких и ранних случаев заболевания. К концу марта 2023 года также планируется подать заявку на его одобрение для рынка в Японии и Европе.