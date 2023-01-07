Начало строительства завода по производству чипов Intel в Магдебурге отложено

Начало строительства, запланированного Intel завода по производству чипов в Магдебурге было отложено из-за продолжающихся переговоров о субсидиях с федеральным правительством.

Представитель компании ответил на вопрос WELT AM SONNTAG, что дата начала строительства еще не установлена. Пока субсидии не определены юридически, никто не хочет начинать.

Когда в прошлом году было объявлено о проекте, правительство земли Саксония-Анхальт предполагало, что строительство начнется в первом квартале 2023 года.

Это уже неприемлемо, отметил инвестор. Кроме того, производитель чипов может скорректировать объем инвестиций и растянуть временные рамки их поступления, запуская производство поэтапно.

«Многое изменилось с тех пор, как мы представили планы завода в Магдебурге в начале 2022 года, — рассказал представитель Intel, — «Геополитические проблемы усилились, спрос на полупроводники снизился, инфляция и рецессия бросают вызов мировой экономике. Мы внимательно следим за развитием рынка и соответствующим образом корректируем темпы наших инвестиций».

Тем не менее, Intel поддерживает проект.