Маккарти все же добился поста спикера Конгресса, но не обошлось без драки и подкупа

Республиканец Кевин Маккарти был избран спикером Палаты представителей США рано утром в субботу после того, как пошел на значительные уступки группе трампистов.

Маккрати пережил последнее унижение, когда член Палаты представителей Мэтт Гетц отказался от своего голоса в 14-м туре голосования с приближением полуночи, что спровоцировало драку, в которой его товарища-республиканца Майка Роджерса пришлось оттаскивать от неминуемого преступления.

Победа Маккарти в 15-м туре голосования положила конец самой глубокой дисфункции Конгресса за 160 лет.

Но выборы спикера продемонстрировали трудности, с которыми Конгресс столкнется, руководя узким и глубоко поляризованным большинством.

Перевес голосов составил 216 «за» на 211 «против». 57-летний калифорниец смог быть избран менее чем половиной членов Палаты представителей только потому, что пять членов его собственной партии отказались от своих голосов, не поддержав Маккарти как лидера, но и не проголосовав за другого претендента.