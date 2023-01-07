В Иране повешены двое мужчин, обвиняемых в убийстве сотрудника службы безопасности во время протестов

В субботу в Иране повесили двух мужчин за убийство сотрудника службы безопасности во время общенациональных протестов.

Двое мужчин, казненных в субботу, были осуждены за убийство члена военизированных формирований «Басидж», трое других были приговорены к смертной казни по тому же делу, а 11 человек получили тюремные сроки.

«Сегодня утром были повешены Мохаммад Мехди Карами и Сейед Мохаммад Хоссейни, главные виновники преступления, приведшего к несправедливой мученической смерти Рухоллы Аджамиана», — говорится в заявлении судебной власти, распространенном официальным информационным агентством IRNA.

Всего с начала протестов иранские власти казнили уже пятерых человек.