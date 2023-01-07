Развожаев: системы ПВО России сбили дрон в Севастополе в ночь на Рождество
2023-01-07 09:22
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, системы ПВО армии России сбили дрон над Северным молом в ночь на Рождество.
В субботу, 7 января 2023 года, губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что регион в очередной раз подвергся атаке со стороны Вооружённых сил Украины.
Развожаев утверждает, что в ночь на Рождество системы противовоздушной обороны российской армии успешно сбили украинский беспилотный летательный аппарат над Северным молом.
Опубликовано: Диана Мудреченко