В чем главные отличия итальянцев от русских

Они не смотрят на часы, модно одеваются, воспитывают детей без строгости и не очень щедры.

Итальянцы любят свою страну, национальную еду считают самой лучшей. Кофе тоже - хотя, как известно, сами его не выращивают. Они эмоциональны, гостеприимны, и это роднит их с русскими. А в чем отличие?

Пунктуальность

Точность в Италии - не самое обязательное качество. Если итальянец сказал, что придет в 9 утра, это значит, что он вполне может появиться в 9.30, и это норма. Жители севера страны более пунктуальные, в Риме даже на работу опаздывают, медленно завтракая на улице. На юге Италии вообще никто никуда не торопится.

Бюрократия

Здесь понадобится много терпения и времени для того, чтобы пройти практически через любой административный процесс в госучреждениях.

Не живут в высотках

В Италии практически не строят высотки (за исключением больших промышленных города типа Турина и Милана). Итальянские дома обычно насчитывают 4-5 этажей - это кондоминимумы, где проживают либо снимают квартиру семьи среднего класса. Люди побогаче покупают загородные дома.

Воспитание детей

Итальянцы воспитывают детей не в такой строгости, как в России. Они считают, что малыши должны жить счастливо, без ограничений.

Вежливость и общительность

Обслуживающий персонал там очень вежливый - они постоянно улыбаются, хотят помочь, и это выглядит естественно. Кстати, в ресторанах не принято оставлять чаевые. Но бывает, что некий процент уже вписан в счёт, и посетитель об этом знает с самого начала.

Щедрость

В России люди более щедрые, чем в Италии. О русских итальянцы говорят, что русские более закрытые при знакомстве, однако стоит раззнакомиться, и готовы сделать для нового друга все, отдать последнее. В Италии присутствует более практичный подход: делай, как удобно тебе, но не создавай другим проблем.

Иногда пришедшим гостям итальянцы могут предложить скинуться на еду.

Стильно одеваются

Здесь много красивых женщин и много неухоженных мужчин. Есть пары, где девушка выглядит, как модель, а ее мужчина заметно старше, с животом, одетый непонятно во что.

Но в целом итальянцы знают толк в моде, умеют одеться легко и непринуждённо, и это выглядит естественно. Они любят хорошую обувь, изделия из кожи, аксессуары.