Волочкова на Мальдивах «сожгла» свое тело

Ее колени стали очень красными, а на ступнях появились белые точки. Но балерина не переживает и спасается океаном.

Балерина Анастасия Волочкова уже в первые дни отдыха на Мальдивах столкнулась с неприятностями. В соцсетях она поделилась фото обгоревших ног.

«Обгорела немного. Как так получилось? Дорвалась до солнца. Пыталась скрыть эти пятна», — посетовала балерина. На кадрах заметно, что на ее ступнях есть белые точки, колени стали очень красными из-за солнца.

Но Волочкова не очень переживает по этому поводу и спасается океаном. «Главное, что в форме, и тонус мышц меня радует», — написала Анастасия.

Недавно она чуть не потеряла на отдыхе купальник: в какой-то момент на видео почти уронила парео, прикрывавшее ее обнаженную грудь.

Несмотря на заявления о скорой свадьбе, балерина отправилась на Мальдивы без своего спутника. Волочкова активно публикует фото с отдыха в своем блоге и признается, что очень рада отсутствию людей в таком райском месте, сообщает 5-tv.ru.