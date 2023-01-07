После 15 туров голосования избран новый спикер Палаты представителей Конгресса США

Новым спикером Палаты представителей Конгресса США стал республиканец Кевин Маккарти.

Для этого потребовалось целых 15 туров голосования. В конечном итоге он получил поддержку 216 конгрессменов. Такая ситуация произошла впервые за 160 лет.

В США начал работу новый парламент, избранный на состоявшихся в ноябре выборах. Республиканцы получили большинство в Палате представителей. Однако перед этим они должны были выбрать спикера палаты вместо Нэнси Пелоси.

Основным кандидатом на эту должность был Кевин Маккарти, но ему не удалось набрать необходимое количество голосов (218) от членов своей партии.

В конечном итоге Маккарти победил со счетом 216-212. Это меньше требуемых 218, но при шести воздержавшихся депутатах хватило для победы. CNN описывает, что как только было объявлено о победе Маккарти, трое политиков, проголосовавших за него последними, бросились к Маккарти с бюллетенями и потребовали его подписи.

Остальной зал начал аплодировать стоя, а новоизбранный спикер стал принимать поздравления.

Маккарти не удалось избрать из-за сопротивления около 20 политиков из так называемого движения MAGA и консервативного крыла Республиканской партии. В 14-м туре лидер республиканцев был уверен, что у него есть необходимая поддержка, но ему не хватило одного голоса.

В зале заседаний чуть не подрались. В конце концов, группа противников согласилась воздержаться, а не голосовать против.