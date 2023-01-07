Суверенный фонд Норвегии рассматривает возможность вывода инвестиций из Израиля

Норвежцы хотят пересмотреть свои вложения в Израиль, опасаясь, что те косвенно поддержат строительство поселений на Западном берегу.

«Государственный пенсионный фонд за границей берет на себя два основных обязательства: обеспечивать хорошую прибыль для будущих поколений и в то же время избегать инвестирования в компании, которые способствуют крайне неэтичным отношениям», -сообщили эксперты фонда в соцсетях.

Фонд, который управляет прибылью от нефтяного богатства Норвегии, не является обычным инвестором. Это крупнейший в мире суверенный инвестиционный фонд, подотчетный правительству Норвегии.

Там, где в игру вступает политика, моральные принципы становятся более взрывоопасными. И теперь инвестиционный фонд планирует провести этическую переоценку, которая может представлять серьезную угрозу для экономики Израиля.

Согласно документам, которые цитирует WELT AM SONNTAG, суверенный фонд благосостояния рассматривает возможность вывода инвестиций из израильских банков, если они будут способствовать строительству поселений на оккупированных палестинских территориях посредством их кредитования.