В США 6-летний мальчик из из пистолета тяжело ранил учителя в школе

Шестилетний мальчик из пистолета подстрелил учителя начальной школы Ричнек в Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния. Она получила опасное для жизни ранение.

Как шестилетний мальчик приобрел огнестрельное оружие и как он научился им пользоваться, пока неизвестно, сообщает Reuters. Полиция задержала первоклассника. Никто из других учеников не пострадал.

В школе пояснили, что состояние 30-летней учительницы несколько улучшилось ближе к вечеру.

"В настоящее время мальчик находится под стражей в полиции. Мы находимся в контакте с прокуратурой и несколькими другими ведомствами, чтобы оказать максимальную помощь для этого молодого человека", — сказал мэр Филипп Джонс.

Ньюпорт-Ньюс — город на юго-востоке Вирджинии с населением около 185 000 человек. В Ричнеке учатся около 550 учащихся от дошкольного до пятого классов. Чиновники школы уже отменили занятия в понедельник.