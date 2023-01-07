Ушел из жизни звезда «Терминатора», 81-летний актер Эрл Боэн

В культовом фильме он сыграл роль доктора Сильбермана, а в целом его фильмография состоит более чем из ста картин.

Эрл Боэн умер на Гавайях, трагическую новость сообщил один из родственников звезды Голливуда.

Причины смерти при этом не называются, сообщает СтарХит. У Эрла осталась вторая жена Кэти. Первая жена ушла из жизни более двадцати лет назад.

Поклонники в шоке от такого сообщения. Они высказали свои соболезнования семье.

«Покойся с миром, доктор Сильберман»; «К сожалению, так и не успел сыграть престарелого психоаналитика, эх…»; «Царствие небесное…», — написали в соцсетях фанаты.

Боэн проснулся знаменитым после того, как снялся в популярном фильме «Терминатор». Артист сыграл в трех частях франшизы. Фанаты надеялись, что коллега Арнольда Шварценеггера появится также в последующих релизах, но этого уже не случится.