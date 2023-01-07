Китайский миллиардер Джек Ма уступил контроль над Ant Group

Основатель и бывший руководитель китайского гиганта электронной коммерции Alibaba Джек Ма уступит контроль над финтех-компанией Ant Group в рамках реструктуризации, о чем компания объявила в субботу (7 января).

Ни один акционер, самостоятельно или совместно с другими сторонами, не будет иметь контроля над Ant Group после завершения корректировки», — говорится в заявлении компании.

В заявлении раскрыта предыдущая сложная структура компании, которая показала, что Джек Ма косвенно контролировал 53,46% акций Ant Group.

«В результате г-н Джек Ма считался контролирующим лицом Ant Group до корректировки», — говорится в заявлении группы.

С конца 2020 года правительство КНР умножило «удары» по крупным компаниям в технологическом секторе, не дав им возможности привлечь деньги на международном уровне или оштрафовав за злоупотребление доминирующим положением.