В Испании во время религиозного шествия трактор въехал в толпу, есть погибшие

Один человек погиб и еще 11 получили ранения в результате аварии, произошедшей в четверг во время Шествия трех волхвов в коммуне Марчена недалеко от Севильи, сообщает агентство EFE. Среди пострадавших есть двухлетний ребенок.

Трагическое происшествие произошло при проезде трактора с прицепленной платформой. По необъяснимым причинам около 8 часов вечера в толпу участников, шедших по маршруту парада, въехал трактор, тянувший карету царя Балтасара. Машина остановилась только у стены одного из жилых домов.

В соцсетях появились записи момента, когда тракторист не справился с управлением. На видео видно, как трактор резко набирает скорость и резко поворачивает направо в кричащих и пытающихся отпрыгнуть людей.

По сообщению службы экстренной помощи Андалусии, которое приводит агентство EFE, 72-летняя женщина скончалась на месте, и ее спасти не удалось. Ее тело нашли на месте аварии только через три часа после происшествия.

Пострадавшего ребенка эвакуировали в детскую больницу Вирхен-дель-Росио в Севилье. Второй тяжелораненый пожилой человек был переведен в травматологию той же больницы. Их состояние оценивается как стабильное.

Мэр Марчены Мария дель Мар Ромеро указала в пятницу на пресс-конференции, предоставив данные полиции, что в результате инцидента пострадали в общей сложности 12 человек: одна женщина погибла и 11 получили ранения.