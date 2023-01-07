Россия неплохо заработала на зерновой сделке с большим прицелом на будущее

Соглашение об экспорте украинского зерна по Черному морю косвенно повлияло на успехи российского аграрного сектора.

В 2022 году Россия экспортировала рекордные 54 млн тонн зерновых и без черноморского Соглашения такой результат был бы невозможен.

Дело в том, что экспорт Украины упал на 1 млн тонн, а Россия наоборот смогла нарастить поставки на 17 млн тонн.

С учетом средней цены за тонну на рынке в 2022 году можно просчитать, что российские аграрии заработали более 23 млрд долларов.