Россия неплохо заработала на зерновой сделке с большим прицелом на будущее
2023-01-07 12:21
Соглашение об экспорте украинского зерна по Черному морю косвенно повлияло на успехи российского аграрного сектора.
В 2022 году Россия экспортировала рекордные 54 млн тонн зерновых и без черноморского Соглашения такой результат был бы невозможен.
Дело в том, что экспорт Украины упал на 1 млн тонн, а Россия наоборот смогла нарастить поставки на 17 млн тонн.
С учетом средней цены за тонну на рынке в 2022 году можно просчитать, что российские аграрии заработали более 23 млрд долларов.
Опубликовано: Тарас Медведев