Стас Садальский рассекретил причину временного исчезновения звезды «Сватов» Татьяны Кравченко

Актер в своем блоге на LiveJournal написал, что виной всему проблемы с алкоголем. Ленком, где служит артистка, от комментариев отказался.

Стас Садальский заявил, что причиной пропажи популярной актрисы, звезды сериала «Сваты» Татьяны Кравченко стали ее проблемы с алкоголем, сообщает Рамблер. Как написали ранее СМИ, артистка не прибыла на выездную постановку в Санкт-Петербурге и целых два дня не выходила на связь.

Садальский не сомневается, что причина срыва спектакля кроется в злоупотреблении Кравченко алкогольными напитками.

Блогер при этом вспомнил об аналогичном случае с актером Николаем Крючковым на съемках фильма «Тринадцать» в 1936-м году. Он сыграл там командира отряда пограничников, которые вступили в бой с бандой басмачей.

«Николай Афанасьевич Крючков на съемках фильма "Тринадцать" иногда срывал работу, из-за чрезмерного увлечения алкоголем. И Михаил Ромм не выдержал и даже пообещал отправить артиста в Москву», — поделился Садальский.

Режиссер, устав от пьянства Крючкова, принял решение, что нужно преждевременно «убить» его персонажа. После выхода в кинопрокат артиста даже не включили в титры, отметил блогер.

К слову, именно Садальский первым забил тревогу в связи с пропажей Кравченко. Но позже представители театра Ленком сделали заявление, что с актрисой все хорошо и в скором времени она выйдет на сцену.