Минздрав США одобрил новый препарат для лечения болезни Альцгеймера

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило новый препарат под названием "Леканемаб" для пациентов с болезнью Альцгеймера на ранней стадии.

Тесты показали, что агент замедляет процессы деградации памяти на 27% по сравнению с агентом плацебо.

Препарат произведен компаниями Eisai и Biogen Inc. Он работает, очищая мозг от липких сгустков токсичного бета-амилоидного белка. FDA одобрило препарат для продажи в результате ускоренного процесса проверки после многообещающих результатов клинических испытаний.

"Леканемаб" предназначен для пациентов с легкой формой ранней стадией болезни Альцгеймера. По мнению экспертов, такие пациенты составляют лишь малую часть из примерно 6 миллионов американцев, страдающих этим расстройством памяти.

Представители Eisai объявили о скорой публикации подробных результатов клинического исследования с участием 1800 пациентов, которое продемонстрировало эффективность "Леканемаба".

Специалисты опасались, что разбавитель крови может вызвать кровотечение. Один пациент, испытывавший "Леканемаб", умер от кровотечения. Однако, по мнению экспертов Медицинской школы имени Файнберга в Чикаго, вскрытие умершего 65-летнего мужчины показало, что к кровоизлиянию и смерти привели другие факторы.