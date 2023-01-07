Помидорам, хлебу и бананам не место в холодильнике

Убрать из холодильной камеры стоит и некоторые другие продукты. Иногда люди хранят тут лук, чеснок, авокадо и даже кофе. Так вот, это не самая лучшая идея.

Продукты, которые нужны каждый день, не всегда лучше держать в холодильнике. Для отдельных из них предусмотрены совсем другие правила хранения.

Хлебобулочные изделия

Если положить их в холодильник, то батон, хлеб и прочая выпечка быстро зачерствеют. Тажке на продуктах может появиться плесень - виноваты плохой воздухообмен и высокая влажность.

А если хранить хлеб в открытом виде, он еще и напитает в себя запахи других продуктов.

Бананы

Эти фрукты не любят тепло, но и на сильном холоде их держать не стоит. Продукты начинают загнивать и теряют вкусовые качества.

В холодильной камере бананы не смогут дозреть, а ведь самые вкусные плоды - это спелые плоды.

Такие фрукты надо хранить при комнатной температуре в подвешенном виде, тогда на их не будут образовываться пролежни.

Лук

Его надо хранить в темном месте, от света в холодильнике луковицы меняют вкус не в лучшую сторону. Если положить лук рядом с картофелем, он быстро начнет гнить.

Плохая вентиляция и высокая влажность не лучшие друзья для этого овоща и быстро приведут к порче продукта.

Когда лук вынимают из холода в тепло, он воспринимает это как приход весны и начинает активно прорастать.

Чеснок

При хранении во влажной прохладной среде холодильной камеры чеснок вряд ли пролежит даже месяц.

Если держать его в условиях комнатной температуры и низкой влажности, тогда можно рассчитывать на сохранность головок в течение 2-3 месяцев.

Помидоры

Томаты в холодильнике теряют свой вкус и аромат. Летучие душистые соединения на холоде не выделяются, при этом разрушаться начинают и те вещества, что остались в самом томате.

В первую очередь помидор теряет вкус. Хранить овощ нужно в темном месте при комнатной температуре.

Авокадо

Ему, как правило, надо доспеть после покупки. Созревший авокадо отлично подходит для намазывания на хлеб. Если хранить его на холоде, то проделать это точно не получиться.

Авокадо лучше держать при комнатной температуре, так он сможет созреть.

Кофе

Этот продукт надо хранить в герметичной емкости в прохладном месте. Но не в холодном!

Если оставить кофе в холодильной камере, да еще в открытом виде, с неповторимым ароматом можно распрощаться. Вместо этого зерна впитают все запахи, какие только есть в холодильнике.