В бою с войсками РФ под Бахмутом погиб командир батальона «Свобода »Александр Полищук
2023-01-07 13:55
В боях на территории Украине был уничтожен один из командиров батальона "Свобода".
В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины рооссийские войска вступили в бой с националистическим батальоном "Свобода".
В боях с российскими солдатами погиб один из командующих украинским батальоном "Свобода" Александр Полищук.
"В боях под Бахмутом (Артёмовском) ликвидирован один из лидеров украинского нацбата «Свобода» Александр Полищук", - говорится в сообщении RT.
Опубликовано: Николай Скира