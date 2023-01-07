В боях на территории Украине был уничтожен один из командиров батальона "Свобода".

В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины рооссийские войска вступили в бой с националистическим батальоном "Свобода".

В боях с российскими солдатами погиб один из командующих украинским батальоном "Свобода" Александр Полищук.

"В боях под Бахмутом (Артёмовском) ликвидирован один из лидеров украинского нацбата «Свобода» Александр Полищук", - говорится в сообщении RT.