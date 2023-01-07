Генсек НАТО Столтенберг: сотрудничество Китая и России угрожает ценностям Запада
2023-01-07 14:01
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российско-китайское сотрудничество представляет собой серьёзную угрозу ценностям Запада.
7 января пресс-служба Североатлантического альянса на официальном веб-сайте сообщила о том, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг счёл сотрудничество Китая и России угрозой для коллективного Запада.
Столтенберг утверждает, что Пекин и Москва, чьи интересы «нарушают нашу [блока НАТО] веру в свободу и демократию», намерены изменить существующий миропорядок, что ставит под угрозу западные ценности.
Опубликовано: Диана Мудреченко