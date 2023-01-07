Российские военные уничтожили Александра Полищука, который являлся командиром украинского националистического батальона "Свобода".

Военные корреспонденты российской газеты Russia Today уведомляют, что в боях на Артёмовском участке спецоперации войска России ликвидировали главу украинского националистического батальона "Свобода" Александра Полищука. Данную информацию подтвердил российский журналист Дмитрий Киселёв.

Также представительница издания RT Наталья Позняк уведомляет, чьто сметь Полищука под Артёмовском наступила в результате боёв, состоявшихся 23 декабря.