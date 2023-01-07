Лукашенко: Беларусь поддерживает россиян и украинцев одновременно

Александр Лукашенко рассказал о мерах, которые Минск предпринимает в поддержку российского и украинского населения.

Информационное агентство "БелТА" уведомляет, что 7 января в ходе рождественского богослужения Александр Лукашенко публично заявил, что после начала спецоперации белорусское правительство оказывает поддержку как россиянам, так и украинцам.

Лукашенко напомнил, что днём ранее лично ездил к представителям российской группировки войск на белорусский полигон в Брестской области, где поздравил их с наступающим праздником.

Также Александр Лукашенко утверждает, что в течение 2022 года около 10 тысяч украинцев смогли обрести новый дом на территории Беларуси, спасаясь от боевых действий.