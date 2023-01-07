Столтенберг: сотрудничество Пекина и Москвы угрожает ценностям Запада
2023-01-07 14:30
Йенс Столтенберг рассказал о российско-китайской угрозе для западных ценностей.
Днём 7 января генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг публично заявил, что нарастающее сотрудничество между Китаем и Российской Федерацией является прямой угрозой для ценностей государств коллективного Запада, поскольку противоречат моделям демократии, установленной в странах НАТО.
Столтенберг выразил уверенность, что в будущем Пекин и Москва намерены уничтожить существующее мироустройство, навязав западным государствам свой миропорядок.
Опубликовано: Ткачёв Андрей