Столтенберг: сотрудничество Пекина и Москвы угрожает ценностям Запада

Йенс Столтенберг рассказал о российско-китайской угрозе для западных ценностей.

Днём 7 января генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг публично заявил, что нарастающее сотрудничество между Китаем и Российской Федерацией является прямой угрозой для ценностей государств коллективного Запада, поскольку противоречат моделям демократии, установленной в странах НАТО.

Столтенберг выразил уверенность, что в будущем Пекин и Москва намерены уничтожить существующее мироустройство, навязав западным государствам свой миропорядок.