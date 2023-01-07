Зверев воюет с коммунальной службой из-за окон в подъезде

«Король гламура» сетует, что после замены натуральных рам на пластиковые на площадке стало холодно.

Сергей Зверев долгое время не находит общего языка с коммунальщиками, обслуживающими его дом в центре Москвы. «Король гламура» сетует на действия работников ЖЭУ, которые привели к тому, что в их доме теперь всегда «гуляет ветер», сообщает Рrozvezd.

"Нам поставили некачественные окна, - считает стилист. - Из-за этого теперь в коридоре прямо ветер «гуляет». А раньше ведь стояли деревянные, настоящие рамы - из сосны. Теперь такие рамы ни одна фабрика не делает, они бешеных денег стоят. А у нас они стояли. Теперь их нет".

"Они (работники ЖЭУ) эти рамы сняли и заменили на пластиковые, стремные окна, - жалуется Сергей.

По его словам, он не раз предпринимал попытки наладить контакт с работниками ЖЭУ, однако те всякий раз предлагали звезде совершенно безумные идеи. Скажем, несколько лет назад они предложили оплатить счета за электроэнергию за весь подъезд, но Зверев от этого предложения отказался.

Новогодние праздники стилист проводит в Москве. Ранее звезда планировал отправиться на малую родину, на Байкал. Но, признался, билеты на самолет даже в эконом-класс сейчас слишком дорогие. По этой причине певец отложил поездку на неопределенный срок.