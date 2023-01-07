The Guardian: В России с января планируют мобилизовать еще 500 тысяч человек

Издание The Guardian со ссылкой на генштаб ВСУ пишет, что Россия планирует мобилизовать еще 500 тысяч человек.

По словам представителя украинской военной разведки Вадима Скибицкого, 500 000 солдат должны принять участие в наступлении, запланированном российскими властями в ближайшие месяцы. В свою очередь, мобилизация должна начаться в январе.

Как сообщил 6 января в интервью британской газете The Guardian замглавы украинской военной разведки, мобилизация должна начаться уже 15 января, после окончания зимних каникул в России.

Дополнительная мобилизация должна привлечь еще 500 000 человек, а напомним, что в октябре уже было мобилизовано 300 000 призывников.

Замглавы украинской военной разведки Вадим Скибицкий заявил, что весной и летом мобилизованные могут принять участие в российском наступлении на востоке и юге Украины, пишет The Guardian.

Россия опровергла информацию об очередной мобилизации. Владимир Путин заявил, что очередная мобилизация бессмысленна, поскольку пока в Украину отправлена ​​только половина солдат, мобилизованных в сентябре. Однако перед частичной мобилизацией, проведенной в сентябре 2022 года, Путин также отрицал ее проведение, сообщает The Guardian.