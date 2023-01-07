Психологи рассказали, как не попасть в ловушку лотерей

Многие участники лотереи надеются выиграть миллионы, изменить жизнь и исполнить самые заветные мечты.

На форумах и сайтах-отзовиках можно прочесть множество отзывов от разочарованных участников лотерей. Дескать, билеты они покупают годами, однако больших денег ни разу не выиграли. Почему проигрыш в лотереях так раздражает людей?

Психологи считают, что, покупая билеты, участники лотерей могут руководствоваться такими соображениями, как "я играю долгое время, мне наконец должно повезти", "сейчас потрачу много денег на билеты, среди них хоть один должен быть выигрышным", "по телевизору регулярно объявляют о крупных выигрышах, стало быть, и мне повезет".

Такие участники, считают специалисты, попадают в ловушку причинно-следственной связи. Якобы при выполнении некого ряда действий можно рассчитывать на конечный результат.

Этот принцип работает во многих сферах. Например, если выучил предмет - хорошо сдашь экзамен, напишешь контрольную и так далее. Однако с лотереями все иначе: здесь работает теория вероятностей. И единственное, что можно сделать – это купить лотерейный билет. Но покупка билета гарантию выигрыша не дает.

Выигрыш зависит только от случая. Как выпадут шары, не может знать никто. Однако психологически участники лотерей всегда настроены на выигрыш, потому неизбежно возникает эффект обманутых ожиданий.

Тем не менее, вероятность выиграть крупный приз в любой из лотерей очень мала. И об этом полезно помнить при покупке билета. С точки зрения теории вероятностей больше шансов проиграть или выиграть небольшую сумму, чем стать миллионером.

Конечно, это не значит, что лотерейное чудо невозможно: кто-то на самом деле выигрывает огромные суммы в лотереи, и здесь нет обмана. Но нужно трезво оценивать шансы на выигрыш и не перекладывать свое финансовое благополучие исключительно на удачу.

Участвуя в лотереях, полезно контролировать свои состояния, относиться к участию в лотерее как к увлекательному и азартному хобби. Не ждать от розыгрышей многого и не тратить на них слишком много денег, а просто - наслаждаться игрой.