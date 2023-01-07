Издание Junge Welt утверждает, что Владимир Путин смог сделать полезные для России выводы из отношения Североатлантического альянса к Москве после распада СССР.

7 явнаря немецкая газета Junge Welt опубликовала новую статью, в которой рассказывается о том, что при распаде Советского Союза Михаил Горбачёв не выдержал давления западных государств, которые попытались распространить свою зону влияния на восточноевропейские государства.

По мнению аналитиков Junge Welt, Владимир Путин извлёк урок из реакции НАТО на прекращение существования СССР, что является одной из причин начала спецоперации в Украине.