Фехер: Украина вонзила нож в спину Венгрии законом об образовании

Польский журналист Питер Фехер раскритиковал украинский закон об образовании 2017 года, назвав его ножом в спину Венгрии со стороны Киева.

Днём субботы представитель газеты Myśl Polska Питер Фехер сообщил, что принятый в 2017 году правительством Украины закон об образовании является ножом в спину Будапешта, который одним из первых признал независимость украинского государства после распада Советского союза в девяностых годах прошлого столетия.

Фехер напомнил, что закон об образовании нарушает права проживающих в Закарпатье венгров, которые могут утратить возможность говорить на родном языке.