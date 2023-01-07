Эксперты рассказали о простом и доступном способе сушки насквозь промокшей обуви

Зима с ее перепадами температуры и осадков является серьезным испытанием для ботинок.

Обычно промокшие ботинки отправляют на сушку на батарею. Однако такая мера портит внешний вид сапог и ботинок, обувь деформируется, а подошва вообще может треснуть.

К счастью, есть альтернативный способ, в результате которого сапоги наутро станут сухими без помощи отопительных приборов.

Для этого для начала нужно достать из ботинок стельки. Их как раз-таки и можно сушить на теплой (но не горячей) батарее. После этого бумажными полотенцами промокнуть для того, чтобы убрать излишнюю влагу внутри. Если обувь замшевая - то и снаружи.

Затем отыскать пару старых носков, всыпать в каждый по полпачке соды.

Завязать носки резинкой, чтобы содержимое не просыпалось. Через восемь часов обувь будет сухой.