В автомобиле правительства Британии обнаружено китайское устройство слежения
2023-01-07 16:04
Китай долгое время следил за членами Кабинета министров Соединенного Королевства.
Как сообщает издание Inews, в одном из правительственных автомобилей Великобритании было найдено устройство слежения.
Британские спецслужбы уверяют, что за установкой скрытого следящего устройства может стоять китайская разведка. Этим автомобилем пользовались члены Кабинета министров Великобритании, а также высокопоставленные дипломаты.
"Скрытое устройство, передающее информацию о своем местоположении, было обнаружено в машине, которая используется членами британского кабмина и высокопоставленными дипломатами, британские спецслужбы считают, что за этим может стоять китайская разведка", — пишет издание Inews.
Опубликовано: Николай Скира