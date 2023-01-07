В автомобиле правительства Британии обнаружено китайское устройство слежения

Китай долгое время следил за членами Кабинета министров Соединенного Королевства.

Как сообщает издание Inews, в одном из правительственных автомобилей Великобритании было найдено устройство слежения.

Британские спецслужбы уверяют, что за установкой скрытого следящего устройства может стоять китайская разведка. Этим автомобилем пользовались члены Кабинета министров Великобритании, а также высокопоставленные дипломаты.

"Скрытое устройство, передающее информацию о своем местоположении, было обнаружено в машине, которая используется членами британского кабмина и высокопоставленными дипломатами, британские спецслужбы считают, что за этим может стоять китайская разведка", — пишет издание Inews.