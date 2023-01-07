Илон Маск: Бои в Украине идут на уровне Первой мировой войны
2023-01-07 16:14
Миллиардер Илон Маск сравнил боевые действия в Украине с Первой мировой войной.
Американский миллиардер Илон Маск высказался о боевых действиях, которые разворачиваются на территории Украины.
По словам Маска, бои в Украине напоминают события Первой мировой войны. Такое мнение Маск выразил, так как танки стали ловушками для экипажа на поле боя, как это было в начале 20 века.
Также Маск заявил, что ни Российская Федерация, ни Украине не обладают преимуществом в воздушном пространстве. Маск добавил, что на поле боя остались лишь пехота и артиллерия.
Опубликовано: Николай Скира