Низкое либидо у мужчин повышает риск ранней смертности

Японские ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что мужчины с отсутствием сексуального желания более подвержены преждевременной смерти.

Исследователи задействовали в своей работе данные 20 969 человек. Среди участников исследования были 8558 мужчин и 12411 женщин в возрасте от 40 лет.

Им раздали анкеты с вопросами, где нужно было сообщить о состоянии своего либидо. За период проведения эксперимента умерли 503 человека из общего числа участников.

Повышенная смертность от онкозаболеваний и смертность от разных других причин была отмечена у мужчин, которые рассказали об отсутствии интереса к сексу.

Связь между высокой смертностью и снижением либидо прослеживалась у мужчин независимо от возраста, состояния здоровья, наличия вредных привычек (сигареты, алкоголь).

У женщин такой явной связи выявлено не было. По мнению ученых из Японии, низкое либидо у мужчин чаще всего объясняется ведением "нездорового образа жизни".

Екатерина Джуманова, акушер-гинеколог, назвала основные причины снижения интереса к сексу у мужчин:

недостаточная выработка половых гормонов (тестостерон) и нейромедиаторов (дофамин);

сбой в синтезе гормонов щитовидной железы (Т3, Т4, ТТГ);

чрезмерные физические нагрузки;

прием антидепрессантов;

проблемы с позвоночником (грыжа межпозвонковых дисков в поясничном отделе).