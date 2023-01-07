Риттер: Украина проиграет раньше, чем получит новое оружие от США
2023-01-07 17:10
Бывший американский разведчик Скотт Риттер утверждает, что украинские войска капитулируют перед армией России ранее, чем США передадут Киеву новый пакет помощи.
7 января информационное агентство Judging Freedom опубликовало интервью с экс-разведчиком Соединённых Штатов Скоттом Риттером, который утверждает, что вооружённые силы Украины будут вынуждены признать собственное поражение в ходе российской спецоперации до того момента, как получат новую партию американского современного вооружения.
Также Риттер напомнил, что процесс транспортировки тяжёлого вооружения образца НАТО в Украину является крайне трудоёмким, что делает данную технику уязвимой для российских атак.
Опубликовано: Ткачёв Андрей