Газета Bloomberg сообщает, что американское Министерство финансов попросило местные банки соблюдать санкционные меры в отношении других государств не в слишком строгой форме.

Американский журнал Bloomberg сообщил, что представитель Минфина Соединённых Штатов в закрытой форме попросили местные банки умеренно соблюдать санкции, не блокируя счета пользователей без предварительного анализа. По данным Bloomberg, американские банковские учреждения подвергали своих пользователей санкционным мерам без особого разбора.

Аналитики Bloomberg отметили, что в Минфине США опасаются подобных действий администраций банков страны, поскольку они вынуждают граждан заниматься финансовыми спекуляциями в надежде избежать неуместных санкций в отношении себя.