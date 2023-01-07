Любимые продукты печени: творог, морская рыба, оливковое масло, ягоды
Михаил Гинзбург, врач-диетолог, озвучил продукты, которые способствуют сохранению здоровой печени и поддержанию ее работоспособности.
Небольшой объем оливкового масла, например, добавленного в салат, полезен для разгрузки печени. Продукт способствует оттоку желчи и оказывает противовоспалительное действие.
В морской рыбе содержатся витамин Д и омега-3 жирные кислоты, которые также снимают воспалительные процессы и являются мягким желчегонным средством.
Творог тоже можно включить в список продуктов, улучшающих состояние печени.
Михаил Гинзбург:
"Можно взять и творог. Он богат так называемыми липотропными факторами, в частности метионином. Это аминокислота, которая улучшает обмен веществ в печени. Она обладает регенераторным действием, то есть помогает печеночным структурам обновляться, а также снижает воспаление в печени"
Из ягод лучше выбирать плоды синего, фиолетового, красного цвета: они обогащены антоцианами.
Так называются противовоспалительные вещества, которые одинаково хорошо работают в любых органах.
По мнению специалиста, "печень всегда немного воспалена", поэтому такие ягод будут очень кстати.
А вот сало для печени - враг номер один. Полакомившись парой ломтиков ароматного сальца несколько дней подряд, человек заставляет свою печень работать на износ.
При ежедневном злоупотреблении продуктом можно заработать неинфекционный гепатит.
Опубликовано: Храмова Оксана