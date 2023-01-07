Экс-офицер разведки США Риттер: Украина проиграет быстрее, чем получит новое оружие

Бывший офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер считает, что Украина проиграет еще до того, как получит новое оружие.

По его мнению, сейчас время играет в пользу России, которая будет готова к сражению еще до того, как обещанное Западом оружие поступит на Украину.

Риттер отметил, что во время транспортировки техника НАТО может стать мишенью для российских военных.

Ранее США объявили о новом пакете военной помощи Украине на рекордную сумму в 3 млрд долларов.