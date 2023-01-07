Глава комитета обороны Финляндии назвала условия передачи танков Leopard 2 Украине

Председатель комитета по вопросам обороны Антти Хаккянен назвала условия передачи танков Leopard 2 Украине

Финляндия готова передать Украине часть имеющихся у нее танков Leopard 2 при условии, что это сделают другие страны Европы, заявила председатель Комитета по вопросам обороны Антти Хаккянен в интервью телеканалу MTV Uutis.

"Если Европа начнет передавать Украине больше танков, то Финляндия не останется в стороне. При этом будут учитываться наши национальные интересы как страны, непосредственно граничащей с Россией", - сказала она.

В свою очередь глава Минобороны Финляндии Микко Савола в Twitter анонсировал подготовку 12 по счету пакета военной помощи Финляндии для Украины.