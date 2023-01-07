Премьер Моравецкий: Польша не собирается отдавать Украине свои танки
2023-01-07 17:42
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна не собирается отдавать Украине свои танки Leopard.
По его словам, Польша не будет самостоятельно предпринимать таких действий без широкой коалиции.
Моравецкий пояснил, что сейчас Польша ведет переговоры с другими странами о создании коалиции для передачи Украине тяжелых вооружений.
По информации Польского радио, страна уже передала украинским военным свыше 200 танков Т-72 и БМП.
Опубликовано: Светлана Репина
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Ангелина Крент
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