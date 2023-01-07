Французский политик Флориан Филиппо прокомментировал новость о победе республиканца Кевина Маккарти на выборах спикера американской Палаты Представителей.

7 января экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо публично заявил, что после того, как член республиканской партии Кевин Маккарти стал спикером Палаты Представителей, а большинство мест в органе занимаются республиканцами, Вашингтон может начать крупное расследование легитимности законов об отправке помощи Киеву после начала спецоперации.

Также Филиппо выразил уверенность, что нынешние американские сенаторы инициируют расследование деятельности сына Джо Байдена Хантера, в том числе изучив причины начала коронавирусной пандемии.