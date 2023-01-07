Inews: в британском правительственном автомобиле нашли китайский датчик слежения
2023-01-07 17:57
Издание Inews сообщает, что во время проверки дипломатических и правительственных автомобилей Великобритании был обнаружен датчик слежения.
Это оказалось скрытое устройство – SIM-карта, которая отслеживала движение машины и передавала информацию в Китай.
Британская разведка уточняет, что датчик нашли внутри детали, которую импортировал из Китая и установил производитель автомобиля.
Официальные лица Китая назвали эту информацию беспочвенными слухами и подчеркнули, что выступают против политических манипуляций.
Опубликовано: Светлана Репина
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Ангелина Крент
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