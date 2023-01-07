Inews: в британском правительственном автомобиле нашли китайский датчик слежения

Издание Inews сообщает, что во время проверки дипломатических и правительственных автомобилей Великобритании был обнаружен датчик слежения.

Это оказалось скрытое устройство – SIM-карта, которая отслеживала движение машины и передавала информацию в Китай.

Британская разведка уточняет, что датчик нашли внутри детали, которую импортировал из Китая и установил производитель автомобиля.

Официальные лица Китая назвали эту информацию беспочвенными слухами и подчеркнули, что выступают против политических манипуляций.