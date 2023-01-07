Посетителями пляжа в Техасе были замечены необычные морские обитатели голубые драконы

Четырех голубых драконов обнаружил на пляже семилетний Хантер Лейн, отдыхавший здесь вместе со своей семьей. К счастью, сам мальчик и его близкие не пострадали.

"Хантер очень хотел потрогать их. Я его не виню, ведь я тоже хотела - они выглядят такими мягкими. Но мы решили, что лучше их не трогать, так как мы не знаем, что это", - рассказала мать мальчика Лия Лейн.

Голубые драконы могут концентрировать стрекательные клетки своей добычи в «пальцах» и использовать их самостоятельно.

При этом, они могут ужалить даже сильнее, чем португальский военный кораблик.