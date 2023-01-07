Посетителями пляжа в Техасе были замечены необычные морские обитатели голубые драконы
Редкие моллюски, достигающие в размерах трех сантиметров, выплыли на побережье национального пляжа Техаса Падре-Айленд.
Эти существа питаются медузами, которых называют португальскими военными корабликами, из-за медуз голубые драконы и получают ярко-синий цвет.
Как отмечается, стрекательные клетки своей жертвы они могут концентрировать в "пальцах" и впоследствии использовать их самостоятельно.
Голубые драконы при этом могут ужалить намного сильнее, чем тот же португальский военный кораблик.
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Четырех голубых драконов обнаружил на пляже семилетний Хантер Лейн, отдыхавший здесь вместе со своей семьей. К счастью, сам мальчик и его близкие не пострадали.
"Хантер очень хотел потрогать их. Я его не виню, ведь я тоже хотела - они выглядят такими мягкими. Но мы решили, что лучше их не трогать, так как мы не знаем, что это", - рассказала мать мальчика Лия Лейн.
Голубые драконы могут концентрировать стрекательные клетки своей добычи в «пальцах» и использовать их самостоятельно.
При этом, они могут ужалить даже сильнее, чем португальский военный кораблик.
Опубликовано: Мария Антоненко