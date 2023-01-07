Посетителями пляжа в Техасе были замечены необычные морские обитатели голубые драконы

APS
2023-01-07 18:15

Редкие моллюски, достигающие в размерах трех сантиметров, выплыли на побережье национального пляжа Техаса Падре-Айленд.

Эти существа питаются медузами, которых называют португальскими военными корабликами, из-за медуз голубые драконы и получают ярко-синий цвет.

Как отмечается, стрекательные клетки своей жертвы они могут концентрировать в "пальцах" и впоследствии использовать их самостоятельно.

Голубые драконы при этом могут ужалить намного сильнее, чем тот же португальский военный кораблик.

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    Четырех голубых драконов обнаружил на пляже семилетний Хантер Лейн, отдыхавший здесь вместе со своей семьей. К счастью, сам мальчик и его близкие не пострадали.

    "Хантер очень хотел потрогать их. Я его не виню, ведь я тоже хотела - они выглядят такими мягкими. Но мы решили, что лучше их не трогать, так как мы не знаем, что это", - рассказала мать мальчика Лия Лейн.

    Голубые драконы могут концентрировать стрекательные клетки своей добычи в «пальцах» и использовать их самостоятельно.

    При этом, они могут ужалить даже сильнее, чем португальский военный кораблик.

Опубликовано: Мария Антоненко







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