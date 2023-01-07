Советы от экономных хозяек, которые помогут вам сэкономить деньги при покупке продуктов в гипермаркетах

Одни предпочитают закупать необходимое один раз в неделю, за исключением хлеба и молока, другие покупают продукты на текущий день. В любом случае, есть общие правила, позволяющие значительно сэкономить.

1. Нельзя ходить за покупками голодными. Фраза “глаза больше желудка” - именно тот случай. Мы начинаем брать много лишнего.

2. Составьте список необходимых покупок. С одной стороны ничего не забудете, с другой не купите лишнего.

3. Готовые салаты, нарезанные колбасы, очищенные фрукты - это всегда дороже. Не ленитесь, готовьте дома.

4. Не ведитесь на бренды. Если увидели раскрученную марку, это не значит, что она лучше по качеству, чем рядом стоящая и менее известная. В данном случае, вы платите не за качество, а за рекламу.

5. СТМ (собственная торговая марка) магазина - это не всегда плохо. Продукция производится на тех же заводах, просто посредников меньше.

6. Некоторые продукты выгодно покупать большими упаковками (сахар, мука).

7. Оплачивайте покупки наличными, при безналичном расчете мы не так ощущаем свои траты.

8. Обращайте внимание на товары по акции. Конечно, бывают случаи, когда таким образом распродают просрочку. Но зачастую, это рекламная кампания производителя, с целью продвижения товара. Поэтому, перед покупкой, обязательно проверяйте сроки.

9. Сезонные продукты можно покупать своевременно и замораживать, а не приобретать позже и дороже.

10. Готовьте понемногу. Если что-то остается, можно также заморозить и съесть позже.

11. Обед на работу лучше приносить с собой, питание в столовой на порядок дороже.