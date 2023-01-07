Илон Маск: танки – это смертельная ловушка

Американский миллиардер, владелец Twitter Илон Маск заявил, что танки являются смертельной ловушкой.

Таким образом он прокомментировал слова программиста Ричарда Гэрриота о том, что танки уже устарели.

По мнению Маска, сейчас можно воевать только при помощи артиллерии и пехоты.

Он отметил, что ни у России, ни у Украины нет превосходства в воздухе, поэтому им остается воевать артиллерией и пехотой, как в Первую мировую войну.