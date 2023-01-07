Илон Маск: танки – это смертельная ловушка
2023-01-07 18:28
Американский миллиардер, владелец Twitter Илон Маск заявил, что танки являются смертельной ловушкой.
Таким образом он прокомментировал слова программиста Ричарда Гэрриота о том, что танки уже устарели.
По мнению Маска, сейчас можно воевать только при помощи артиллерии и пехоты.
Он отметил, что ни у России, ни у Украины нет превосходства в воздухе, поэтому им остается воевать артиллерией и пехотой, как в Первую мировую войну.
Опубликовано: Светлана Репина
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Ангелина Крент
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