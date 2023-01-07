Forbes назвал самые богатые семьи в арабском мире

Возглавила список арабских богачей египетская семья Савирис, капитал которой достиг 11,2 миллиарда долларов.

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 5 богатейших арабских семей за 2022 год.

По расчетам издания, чистый капитал семьи Савирис достиг 11,2 миллиарда долларов и сократился на 800 миллионов долларов с 11 марта 2022 года по 29 декабря 2022 года.

Ливанская семья Микати, к которой принадлежат премьер-министр Ливана Наджиб Микати и его брат Таха Микати, заняла второе место в списке как самая богатая семья в регионе с общим состоянием в 5,6 миллиарда долларов. Богатства семьи при этом уменьшились на 800 миллионов долларов почти за девять месяцев.

Третье место вернулось к египетской семье Мансур после того, как она сохранила свое состояние в 5,1 миллиарда долларов. Она разделила это место с алжирцем Асаадом Рабрабом и его семьей - их капитал равен.

А пятое место вернулось к ливанской семье Харири с состоянием в 4,7 миллиарда долларов.