Ряд немецких депутатов осудили администрацию Берлина за желание передать Украине боевые машины пехоты Marder.

7 января член Левой партии Германии Сара Вагенкнехт публично заявила, что правительство её страны сознательно идут на эскалацию конфликта в Украине, приняв решение об отправке БМП Marder украинским войскам. По мнению Вагенкнехт, такие действия могут привести к разжиганию новой войны мирового уровня.

В то же время председатель фракции "АдГ" Алиса Вайдель отмечает, что нынешние немецкие власти не желают склонять администрацию Киева к мирным переговоров, напротив, подстрекая украинское правительство к войне.