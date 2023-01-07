Депутаты бундестага опасаются последствий поставок БМП Marder Киеву
Ряд немецких депутатов осудили администрацию Берлина за желание передать Украине боевые машины пехоты Marder.
7 января член Левой партии Германии Сара Вагенкнехт публично заявила, что правительство её страны сознательно идут на эскалацию конфликта в Украине, приняв решение об отправке БМП Marder украинским войскам. По мнению Вагенкнехт, такие действия могут привести к разжиганию новой войны мирового уровня.
В то же время председатель фракции "АдГ" Алиса Вайдель отмечает, что нынешние немецкие власти не желают склонять администрацию Киева к мирным переговоров, напротив, подстрекая украинское правительство к войне.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Ангелина Крент
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