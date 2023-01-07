Опытные хозяйки рассказали как удалить лак для ногтей с любой поверхности

Сразу же промокните пятно тампоном с небольшим количеством жидкости для снятия лака. Небольшим потому что вам не нужно сильнее растворить пятно и загнать его вглубь.

Промакивайте еще и еще новыми тампонами, пока пятно не станет бледным настолько, что больше уже из него не вывести.

Гораздо лучше, если у вас дома есть жидкость для разбавления лака — это средство намного эффективнее удалит лак с поверхностей, чем обычная жидкость для снятия лака.

Но не рискуйте вещами, выбегая за новым средством, если лак уже пролился — время важно, ведь лак засыхает очень быстро.

Лучше прикупите небольшую бутылочку разбавителя, когда в следующий раз выберетесь в косметический магазин за покупками.

После этого...

Синтетические ткани:

Никогда не используйте жидкость для снятия лака на синтетических тканях. По совести, синтетическая одежда после этого только на выброс.

Можете попробовать жидкость без ацетона, но шансов мало. Если вещь вам очень дорога, попробуйте найти какую-нибудь прогрессивную химчистку. Да, а вот теперь можно и хоронить.

Натуральные ткани:

Если вещь из натуральной ткани можно стирать, выстирайте ее обычным образом.

Оставшиеся пятна можно будет удалить жидким отбеливателем. Только сначала попробуйте его на незаметной части, убедитесь, что не повредите рисунок.

Твёрдые поверхности:

Сначала промокните пятно бумажным полотенцем, а затем так же влажным тампоном с жидкостью для снятия лака.

Не лейте жидкости много.

Осторожно, лакированные поверхности могут повредиться: проверьте на незаметном участке. После удаления лака протрите поверхность влажной тканью и отполируйте сухой.