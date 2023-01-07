Калын: Турция надеется, что Россия продлит режим прекращения огня в Украине
Представитель Эрдогана Ибрагим Калын утверждает, что Анкара надеется на продление перемирия в зоне спецоперации.
7 явнаря официальный представитель турецкого президента Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын публично заявил, что власти Турции надеются на продление режима прекращения огня в Украине со стороны России. Также Калын выразил надежду, что возможное пролонгированное перемирие будет действовать во всех районах проведения специальной военной операции.
Владимир Путин учредил рождественское перемирие в зоне СВО с 6 по 7 января включительно, рассмотрев соответствующую инициативу Патриарха Кирилла.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
-
Ангелина Крент
Старинный испанский обряд «Эль Колачо» регулярно занимает почетные места в рейтинге самых странных фестивалей планеты
Само действо обычно приурочивают к одному из католических торжеств. Этот странный ритуал, ведущий свою историю с 1620 года, призван очистить детские души и защитить их от сил зла.Подробнее...